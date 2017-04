Évadzáró funk-hip- hop & rock buli a Bakelitben







Zárjuk együtt a tavaszi évadot és induljon a nyár egy hatalmas koncerttel! Energikus pop, hip-hop, funk és a Rolling Stones hangzásvilága egy este a Bakelit Multi Art Center hangárjában!

Éld át június 2-án a budapesti Soul Surge zenekar ellenállhatatlan zenei világát és a Stoned egyedülálló Rolling Stones-őrületét Budapest retró gyárépületében!

Fergeteges bulival zárul a tavaszi évad a Bakelit Multi Art Centerben. Június 2-án két nagy sikerű zenekar, a Soul Surge és a Stoned – 100% Rolling Stones vegyes zenei világától dübörög a gyártelepi hangár, a Soroksári út 164 alatt.

A Stones-dalok magas színvonalú előadása és a ‘Rolling Stones érzés’ hű visszaadása mind zeneiségében, mind színpadi megjelenésben! A Stoned nem klasszikus értelemben vett emlékzenekar: nem is lehet az. A Stones minden korszakából játszanak dalokat, ritkábban játszott csemegéket is, így a műsor nem korlátozódik kizárólag a nagy slágerekre. A Rolling Stones ugyanis ma is aktív, koncertezik és bizonyítják aktualitásukat. Sőt, jobbak, mint valaha! A Stoned tagjainak pedig volt alkalmuk látni őket jó néhányszor élőben is. Többek közt ezek az élmények adták az inspirációt arra, hogy még nagyobb elszántsággal játsszák a világ legnagyobb rock and roll zenekarának, a Rolling Stones-nak a dalait.

Herby Shaw, dél-afrikai rapper és énekes, három éve beszállt egy jam zenélésbe egy budapesti kocsmában. Sánta Dániel, egy fiatal magyar dobos csatlakozott az imprózáshoz, és ezzel meg is alakult a banda. Rövid időn belül képzett zenészekkel együttest formáltak, a sokféle zenei háttér pedig amiből érkeznek, a Soul Surge dalait is átjárja, legyen az pop vagy hip-hoppal megbolondított funk.

Azóta díjat nyertek, kijött első EP-jük, a “Stay Down”, dalaik folyamatosan futnak a rádiókban, de a legjobb mégis élőben látni őket! Árad a színpadról az energia és a kellemesen táncolható pop-funky-hip-hop!

Kapunyitás 20:30-tól, a Stoned – 100% Rolling Stones 21 órától a Soul Surge előzenekaraként

lép színpadra!

Online jegyvásárlás ITT.

Facebook esemény ITT.

További információk: https://www.facebook.com/soulsurge/ // http://www.stoned.hu/