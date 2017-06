Világsztárok zeneszerzői stúdióztak Törökbálinton

A legnagyobb titoktartás mellett három világhírű producer dolgozott együtt a minap a törökbálinti SuperSize Recording stúdióban. Köztük volt a Bruno Marssal Budapestre érkező Philip Lawrence, aki az Uptown Funk gigasláger társszerzője is. Két kollégája kizárólag a stúdiózás miatt érkezett Los Angelesből, felvettek egy dalt 10 óra alatt, és már mentek is tovább.

A törökbálinti SuperSize Recording munkatársainak lassan már a szeme se rebben, amikor felbukkan a stúdióban egy világhírű producer. Két éve Al Di Meola rögzített felvételt, tavaly Macklemore ugrott be a Balaton Soundos fellépése előtt. Ha csak az idei évet nézzük, náluk vette fel Szőke Nikolett lemezét a négyszeres Grammy-díjas Helik Hadar, aki többek közt olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint Herbie Hancock, Mike Stern, Luciana Souza és Tracy Chapman. Szintén 2017-ben stúdiózott a SSR-ben a Grammy-díjas Cameron Webb, aki a Paddy and the Rats lemezének készítése miatt utazott Magyarországra, egyébként meg olyan bandáknak stúdiózott, mint a Motörhead, a NOFX, az Ignite és Pennywise. A jazz- és a rockguru után viszont az elektro/dance vonalról egyszerre három nagyágyú tette be a lábát a törökbálinti intézménybe. Köztük volt Philip Lawrence, aki Bruno Mars jobbkeze, producere és zeneszerzője, az énekessel is érkezett Budapestre. Lawrence jelenleg az egyik legfelkapottabb producer a világon, társszerzője az Uptown Funk (Mark Ronson feat. Bruno Mars) és a Love Me (Justin Biber) gigaslágereknek. Eleddig 117 televíziós produkcióban illetve filmben szerepelt dala (pl. Másnaposok, Amerikai pite, Rio2, Alvin és a mókusok). Ha már itt járt, gondolta beugrik egy stúdióba, és magához repteti két kollégáját, Dave Gibson és Jeeve Ducornet dalszerzőket. Mindketten öntik magukból a slágereket, Gibson dolgozott már Faith Hillel és James Arthurral, míg Ducornet Santanának és Tupac Shakurnak volt a producere.

- Bruno Mars Arénás koncertje előtt pár nappal érkezett egy telefon Amerikából, hogy stúdiót keresnek egy Magyarországon koncertező amerikai produkciónak mondta el Horváth Attila, a SuperSzize Recording vezetője. – Nagyon titokzatosak voltak az e-mailezés alatt, nem derült ki, hogy pontosan ki az előadó. De mivel pont a Bruno Mars koncert előtti 2 napot jelölték meg, ezért titkon reménykedtem benne, hogy erről a produkcióról van szó. Végül a repülőjáratok csúszása miatt az első napot lemondták, de a második nap szerencsére összejött, és elmondásuk szerint elégedetten távoztak. 10 órát dolgoztak a stúdióban, és elképesztő tempóban haladtak. A nap végére készen volt egy sláger, de azt nem árulták el, hogy kié lesz a dal. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan világszerte hallhatjuk majd a rádiókban.