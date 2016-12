Pszichedelia, ahogy mi szeretjük (Pink Floyd emlékkoncert )







Pink Floyd emlékkoncert várja a klasszikus rock kedvelőit a Soroksári út 164. retróépületében. Ugyanis november 25-én 21:00 órakor visszatér a Keep Floyding tribute zenekar a Bakelit Multi Art Center hangárjába. A zenekar eredeti hangszerelésben szólaltatja meg a közismert dalokat és a ritkán hallott különlegességeket is. Együttműködtek a szimfonikus rockot klasszikus zenei stílussal ötvöző After Crying együttessel, illetve a Müpában önálló estet adtak több rangos hazai vendégzenész társaságában.

“Mindannyiunknak személyes élménye és érzései vannak a Pink Floyd zenéjével kapcsolatban, ebből adódóan sosem feledtük el miért csináljuk és mihez kell tartanunk magunkat a jövőben: minél több ember számára minél jobb minőségben elvinni ezt a csodálatosan sokszínű zenei világot és élményt. Nem elég a lenyűgöző színpadi látványvilágra és hangzásra törekedni, mindig szem előtt kell tartanunk azokat az értékeket, amiért elkezdtük valaha.

A Pi nk Floyd a szemünkben nem pusztán pár híres koncertfelvétel, hanem egy páratlanul színes zenei utazás, amelynek minden korszaka – beleértve az egyes tagok szólómunkásságát – megkívánja, hogy időről időre felelevenítsék azt. Ilyenformán tekintünk erre egyfajta küldetésként is és aki ellátogat a koncertjeinkre, sosem tudhatja mikor hallhatja élőben valamely méltatlanul elfeledett kedvencét.”

További információk: http://www.keepfloyding.hu/home

Tagok:

Goldschmidt Gábor – gitár, ének

Segesdy Márton – billentyűk, ének

Tóth András – gitár

Balázs Bálint – basszusgitár, ének

Heinfarth György – dobok

Haáz Imre – szaxofon

Garda Zsuzsa – ének

Simon Edina – ének