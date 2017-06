Köpönyegforgatók: popzene nem hülyéknek







Még csak bő fél éve létezik, de már hét könnyűzenei tehetségkutató döntőjébe bejutott a Köpönyegforgatók. Az együttes tagjai több helyről is elhozták a legjobb zenész díjakat, két tehetségkutatót pedig meg is nyertek. A trió ontja magából a dalokat, most a Bőségszaru című számmal, és a hozzá forgatott, 360 fokos kamerával készült klippel jöttek ki.

A szigetszentmiklósi, a tatabányai, a paksi, a kecskeméti a hajdúszoboszlói (mind az öt Öröm a Zene szervezésű) valamint a budapesti Soundcheck és a Müpa Garázsband tehetségkutató döntőjébe is bejutott bő fél év leforgása alatt a Köpönyegforgatók. Ráadásul két megmérettetésen is Barkóczi Bence volt a legjobb gitáros, egy versenyen pedig Zakar Viktor a legjobb dobos. Két tehetségkutatót meg is nyertek, a hajdúszoboszlói Szobrockot, illetve Soundcheck Országos Zenei Tehetségkutatót. Utóbbinál a Beck Zoli (30Y), Novák Péter, Morcz Fruzsina (Zeneipari Hivatal) alkotta zsűri ítélte nekik az első helyezést, és az azzal járó klipkészítési lehetőséget. A videó meg is született a Bőségszaru című vadiúj dalukhoz.

- A fő motívum a kevés-sok ellentét, illetve annak végletei, továbbá az ezzel kapcsolatos közhelyek kiforgatása és kifigurázása – mondta a számról Peres Gergő énekes-basszusgitáros. – Közben persze arról is szól, hogy az se feltétlenül ideális, sőt, még rosszabb is lehet, ha valamiből indokolatlanul sok van. A klip sztorija is ezt mutatja be.

A gyerekkori barátokból álló Köpönyegforgatók igyekszik kitágítani a popzene határait. Megkapták már a „popzene nem hülyéknek” jelzőt, Beck Zoli pedig úgy fogalmazott rólunk, hogy játékos dekadencia.

Júniusban még három bulit lenyomnak, 24-én Tiszaújvárosban, 25-én Kecskeméten, 30-án Budapesten zenélnek. Utóbbi az Ellátóházban lesz, ingyenesen látogatható, és az Ed Is On lesz az est vendége.

