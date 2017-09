Koncertdömping a Budapest Music Expón







Minden eddiginél erősebb koncertfelhozatallal készülnek a szervezők a Budapest Music Expóra. A rendezvény 3 napja alatt lényegében egy fesztiválnyi zenekar fellép, ráadásul a nyári nagy bulik húzónevei. Színpadon láthatjuk többek közt a Brains-t, a Hiperkarmát, az Anna and the Barbies-t, a Magashegyi Undergroundot és a Leander Kills-t. Az expo minden programja ingyenesen látogatható.

A Budapest Music Expo 12. alkalommal várja a zene szerelmeseit, idén is a Hungexpo F és G csarnokába, ahol október 6-tól 3 napon át szól a zene. Ahogy korábban, most is több tízezer hangszert lehet majd kipróbálni.

A kiállításnak a kezdetek óta szerves része a rengeteg hangszerbemutató és koncert. Idén hat színpadon váltják egymást a zenekarok, így elmondható, hogy koncertfelhozatalban a mostani expo lesz a legerősebb. Fellép többek közt a Brains, a Hiperkarma, az Anna and the Barbies, a Magashegyi Underground, a Leander Kills, a Group«n«Swing, a Kállay Sauders Band és a Maxisun. Idén először lesz külön közös folk és jazz színpad, ahol a két stílus feltörekvőben lévő tehetségei muzsikálnak.

A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az elektronikus zenére is. A kiállításon nemcsak rengeteg dj-eszközt lehet tesztelni, de 3 napon át egy dj-találkozónak is otthont ad a rendezvény.

Mint mindig, most is ingyenesen lesz látogatható minden program. Érdemes már most beírni a naptárba: október 6-7-8. Budapest Music Expo, Hungexpo.

