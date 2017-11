Hangfoglaló Program: 20 zenekar és 88 klub kapott támogatást







Húsz induló zenekar és 88 klub kapott támogatást az NKA Hangfoglaló (korábban Cseh Tamás) Program új évadának első két alprogramjában. A nyertes előadók hang- és képfelvétel elkészítésére összesen 40 millió, a klubok koncertek szervezésére 196,5 millió forintot fordíthatnak.

“A negyedik évadot új, átfogó elnevezéssel, Hangfoglaló Programként indítjuk, amely az eddiginél jobban kifejezi a kezdeményezés sokszínűségét. Köszönet Cseh Tamás családjának, hogy 2014-től idén őszig térítés nélkül adott engedélyt a név használatára” – mondta Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke a csütörtöki eredményhirdetésen az újbudai A38 hajón.

Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló Program megvalósításáért felelős kollégium vezetője kiemelte: az augusztus 4-i határidőig a tavalyinál több, 317 előadó nyújtott be pályázatot az induló zenekari alprogramhoz, közülük a leendő mentorokból és a kollégium tagjaiból álló szakmai zsűri 84-et hívott be az október eleji meghallgatásra. A kiválasztott húsz zenekar két-kétmillió forintot fordíthat legalább öt új dal rögzítésére, egy hanghordozó fizikai megjelentetésére, egy videoklip elkészítésére, saját promóciójára, illetve egy lemezbemutató koncertre.

A 2017/2018-as évad nyertes induló zenekari listáján a Red Swamp, a Freakin Disco, a Platon Karataev, a Még egy cukorka, a Ham Ko Ham, a Dungaree, a Bluebay Foxes, az EPMK, a Mabon Dawud Republic, a Shaibo, a Papaver Cousins, a Keresztkérdés, az Azur, a Telma Lincoln & Minimyst, a Sin Seekas, a Beans, a SONYA, az I am Soyuz, az Idegen és az Arevoir szerepel, képviselőik Lőrinczy Györgytől és Bajnai Zsolttól vették át az elismerő okleveleket.

A klubtámogatói programra 116 pályázat érkezett, a 88 nyertes klub közül 61 vidéki, 16 fővárosi, 11 pedig határon túli. Ezek olyan belépőjegyes koncertekre kaptak támogatást, ahol élőben lesznek hallhatók magyar formációk. A klubok az elnyert forrás nagyobbik részét a zenekarok fellépti díjára, kisebb hányadát az adott koncertek promóciójára fordíthatják.

A sikeres vidéki pályázó klubok között van mások mellett a pécsi Nappali Bár, a bajai Armstrong Club, a szarvasi Zebra Club, a Miskolci Kulturális Központ, a szegedi JATE Klub, a székesfehérvári Fezen Klub, a soproni Hangár Music Garden, a debreceni Incognito Club, az egri Gödör Klub, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, a tatabányai Roxxy Music Club, a gödöllői Trafo Club, a kaposvári Hang-Ár Music Pub, a nyíregyházi Club Hollywood, a szombathelyi AGORA Művelődési és Sportház, a salföldi Faluház és a nagykanizsai Kanizsai Jazz Klub.

A határon túlról hat erdélyi klub – köztük például a kolozsvári Atelier kultúrkocsma – kapott támogatást, a Felvidékről négyen, így például a dunaszerdahelyi Soul Hunter Music Club, a Vajdaságból pedig a szabadkai Klein House. A nyertes budapesti klubok között van többek között az A38 hajó, a Budapest Jazz Club, a Budavári Művelődési Ház, a Fészek Kulturális Központ, a Fonó Budai Zeneház, a Gödör Klub, a Kobuci Kert és a Kuplung Klub.

A Hangfoglaló Program kilenc alprogramból áll, ezekre a 2017/2018-as évadban összesen 675 millió forintot fordítanak. A Hangfoglaló Program forrása az üres adathordozók után szedett jogdíjak NKA-hoz kerülő 25 százaléka. A program célja támogatni a hazai könnyűzenét, elősegíteni új előadók megjelenését, hozzájárulni a meglévő produkciók bemutatkozásához, nemzetközi megjelenéséhez, médiatámogatásához, a könnyűzenei örökség megőrzéséhez, a jogdíjfizetés ösztönzéséhez, a menedzsment képzéshez, illetve az oktatáshoz.