Megvan, hogy kik lépnek fel a Fülesbagoly Tehetségkutató döntőjében







Kialakult a Fülesbagoly Tehetségkutató döntőseinek névsora. A 151 jelentkezőből 10 együttes illetve előadó mutathatja meg magát Martonvásáron, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színpadán április 22-én. A verseny a FISH! zenekar nagykoncertjével zárul. A teljes rendezvényre ingyenes a belépés.

A Fülesbagoly Tehetségkutatót még januárban hirdették meg a szervezők, és magyarországi illetve határon túli magyar, lemezkiadói és országos rádiós játszással nem rendelkező, a könnyűzene bármely stílusában muzsikáló együttesek illetve előadók jelentkezését várták. Rendkívül sokan neveztek be a versenyre, összesen 151 produkció küldött be hanganyagot. Ezeket előzsűrizték, és így alakult ki a döntős mezőny. A fináléban 10 zenekar mutathatja be élőben tudását, mindenki 20 perces minikoncerttel. Fellép az egyszemélyes bass/loops/hip-hop Szipka Loops, a pécsi alterrock All Inclusive Delicates, az igényes popban utazó Nagy Zsófi and her Band, a szintén egyszemélyes akusztikus folk-rock Kölyök, a székelyföldi folk-kvartett Eztán, a rockandroll duóként üzemelő Baron Mantis, a hegedűvel megbolondított alterrock Fák Alatt Zenekar, a dallamos popmetalt képviselő Phrenia, az improvizatív jazzpopsoul itthoni képviselője, a Shaibo illetve egy modern metalfogat, a Faith & Deed.

A tét nagy, a szervezők rengeteg értékes ajándékot adnak az első három helyezettnek és a különdíjasoknak, köztük fesztiválfellépéseket, sajtómegjelenéseket, lemezfelvételt, előzenekarozást és további díjakat.

A díjkiosztó után a FISH! zenekar ad nagykoncertet. A teljes rendezvényre a belépés ingyenes. A Fülesbagoly Tehetségkutató az Öröm a Zene rendszerében, a Cseh Tamás Program Támogatásával jött létre.

Facebook-esemény:

https://www.facebook.com/events/1528389723838683/