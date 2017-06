Világhírű hegedűművész is zenél a Samsara Boulevard lemezén







A Mirabai Ceiba világszerte ünnepelt hegedűművésze, Bogdan Djukic vendégszerepel Magyarország egyik legszínesebb és legkülönlegesebb mantra zenekara, a Samsara Boulevard debütáló stúdiólemezén. A legmélyebb meditációtól a legőrültebb transzig utaztató lemezanyag Healing Forest címmel jelenik meg június 23-án, és aznap be is mutatják az Everness Fesztivál nagyszínpadán.

A Mihók Anita – Schrenk Judit – Ölvedi Gábor alkotta zenekar elkészítette első stúdiólemezét a legendás Pannónia Stúdióban.

- A lemezanyag különleges, rendkívül színes, mégis meghitt egységet alkot – fogalmazott Ölvedi Gábor ütőhangszeres, énekes, aki 15 féle hangszeren muzsikál, köztük van a perzsa láncos def, a darbuka, a doholla és harmonium. – A dalok szinte minden érzelmi skálát bejárnak, és a legmélyebb meditációtól a legőrültebb transzig repítik a hallgatót.

Az album egyik különlegessége, hogy Bogdan Djukic világhírű hegedűművész egy dal erejéig vendégszerepel rajta, őt a lemez producer-hangmérnöke, Bognár Zsolt csábította a közös zenélésre. A zenekar Maitreya című utolsó, kiteljesedett dala az albumon egy érzelmes, megható összegzése annak a végtelen utazásnak, amelyben a korongot hallgatónak része lehetett.

A Healing Forest június 23-án jelenik meg, és aznap tartják a bemutatóját az Everness Fesztivál nagyszínpadán. Itt kapható először a CD is.

- A koncert során beutazunk minden olyan életfolyamatot, melyeknek egy ember életében be kell következniük – mondta Ölvedi Gábor. – A születés, a szerelem, a testiség, a humor, és a létezéssel kapcsolatos megéléseink mind mind része az életünknek, egészen a tökéletes beteljesedésig.

A Samsara Boulevard világi embereknek zenél vallási háttér nélkül, és igyekeznek a legsokoldalúbb muzsikával elvarázsolni mindenkit. Zenéjüket a szabadság jellemzi, hol meditatív, hol táncolós ska, de felbukkannak latinos, flamencós és jazzes motívumok is. Mindez annak köszönhető, hogy a tagok különböző zenei világból érkeztek, és más-más hétköznapi tapasztalások után találtak egymásra. A Samsara Boulevard a Buddha FM versenyén idén a 80 induló közül nemcsak a fődíjat, hanem két különdíjat is hazavihetett. Egyediségük abban is rejlik, hogy a különleges énektechnikákon kívül hozzávetőlegesen 20 hangszert használnak fellépéseiken, és a mantrakoncertek mellett fekvőkoncerteket is tartanak.

A lemezbemutató facebook-eseménye:

https://www.facebook.com/events/1832067123723174/

Részletek:

www.facebook.com/samsaraboulevard

www.samsaraboulevard.com