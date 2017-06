A szelektív hulladékgyűjtésért kampányol a Budapest Voices







A hulladék, és azon belül is az italos kartondobozok szelektív hulladékgyűjtésére hívja fel a figyelmet a Budapest Voices a #zöldenjobb elnevezésű kezdeményezéssel. A Környezetvédelmi Világnap előtti pénteken zöld pólót vesznek fel, és erre ösztönöznek mindenkit. A kórus jelenleg egy új koncepció alapján készíti a harmadik lemezét, és a nyári koncertekre is intenzíven próbál.

A Föld felszínéről minden percben 36 futballpályányi erdő tűnik el; ezért az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés zöldpólós mozgalmat indított, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezet megóvásának fontosságára. Köztudott, a papír újrahasznosítható, és ha ez megtörténik, kevesebb fát kell kivárni. A #zöldenjobb elnevezésű kezdeményezés lényege, hogy a Környezetvédelmi Világnap előtti pénteken, június 2-án a lehető legtöbb ember vegyen fel zöld pólót, és posztoljon fotót magáról a facebookon, ezzel jelezvén, hogy a szelektív hulladékgyűjtés híve. A mozgalom szervezői felkérték a Budapest Voices-t, hogy álljanak a kezdeményezés élére.

- A mikrokörnyezetemben, így a családomban és a kórustagok között is természetesnek vesszük, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot – árulta el Lajtai Kati, a Budapest Voices szopránja. – Azért is csatlakoztunk a #zöldenjobb mozgalomhoz, hogy másokat is erre buzdítsuk.

Az underground és rock slágerek átiratairval ismertté vált Budapest Voices egy meglepő és új koncepció alapján elkezdte készíteni harmadik nagylemezét, ami jövő tavasszal jelenik meg. Az album átdolgozásait később hozzák nyilvánosságra. Az együttes legközelebb június 24-én koncertezik a Múzeumok Éjszákáján, az óbudai Zichy Kastélykertben.

Budapest Voices: Képzeld el másképp (Ocho Macho feat. Kowalsky):

https://www.youtube.com/watch?v=1V6b4ZCCD1Y

Részletek:

https://www.facebook.com/budapestvoices

www.budapestvoices.hu