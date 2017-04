Magyar népdalok, kicsit másként







Kodály-Ősbemutató Esztergomban! A Sic Transit Folk Műhely repertoárjában az utóbbi években elsődleges szerepet kaptak a magyar népdalok, így koncertjeinken rendre e népdalok sajátos hangszerelésű feldolgozása hallható. Az idei évben, Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulóján a zenekar “Kodály nyomán” címet viselő tematikus műsorral készül, melynek gerincét a “Mátrai képek” Kodály-kórusmű eredeti népdalainak feldolgozása adja, több ismert Kodály-gyűjtés és Kodály-feldolgozás mellett. A formáció e tematikus műsorban is a Kodályhoz köthető magyar népdalok mai – klasszikus rock – hangszerekkel történő megszólaltatását tűzte ki célul egyrészt, hogy a népdalokat autentikus formában nem hallgató közönség is megismerje e dalokat, másrészt, hogy a magyar népdalok ismerői számára, a változatlan dallam és szöveg meghagyása útján adja meg az új hangszerelésben rejlő élményt. A zene, illetve a folk-rockos hangzás népzenéhez történő kapcsolódását autentikus néptánc-betétekkel egészítjük ki, így műsorunk – a műfaji határokon átnyúló zenén túl – vizuális élményt is nyújt. A május 12-i esztergomi ősbemutatón a zenekar vendége a Balassa Bálint Vegyeskar lesz (vezényel: Reményi Károly) A kórus a zenekar által is feldolgozott népdalok Kodály-kórusváltozatából szólaltat meg néhányat. Így az est, zenei-és műfaji határokon átívelve idézi meg Kodály munkásságának egy szeletét a 2017-es “Kodály évben”. Helyszín: A Művelődés Háza – Esztergom időpont: 2017. május 12.(péntek) 19:00