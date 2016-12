Mesterkurzust indít Molnár Levente operaénekes







Felkészítő mesterkurzust indít a Virtuózok tehetségkutató harmadik évadának előválogatójára Molnár Levente világhírű operaénekes Csíkszeredán. Célja, hogy az erdélyi fiatalok egyelő eséllyel indulhassanak a tehetségkutató castingján.

A Művészeti Alap Értékek Egyesülete (Artstart4U) – melynek elnöke Molnár Levente világhírű, erdélyi származású operaénekes – felkészítő mesterkurzust szervez a Virtuózok tehetségkutató harmadik évadának előválogatójára. Az egyesület és Levente számára mindig is kiemelten fontos volt a fiatal, erdélyi tehetségek támogatása, érvényesülésük elősegítése. Ez a felkészítő is ezt a célt szolgálja. A Bethlen Gábor Alap támogatásával szervezett mesterkurzus olyan erdélyi fiatalok jelentkezését várja, akik érdeklődnek a klasszikus zene iránt. A 2 napos felkészítőt neves, elismert szakemberek tartják, ami biztosíthatja, hogy az erdélyi fiatalok egyenlő eséllyel indulhassanak a Virtuózok castingján.

A kurzus tanárai Megyimóreczné Schmidt Ildikó (aki például Boros Misit és Boateng Kármen Stephany-t készítette fel a tehetségkutatóra), Tornyi Beáta (hegedű), Lakatos György (az idei korcsoport-győztes Váradi Gyuszi tanára), Kovács Lóránt (fuvola), Bolyky Zoltán (karmester, a Virtuózok zenei vezetője) és Molnár Levente (ének).

A felkészítőt december 16-án és 17-én tartják Csíkszeredán, a Nagy István Művészeti Líceumban. A két napos kurzus ingyenes, jelentkezni az mcsaba36@gmail.com vagy az office@virtuozok.hu címeken lehet !

Molnár Levente alig harminc éves, de fiatal kora ellenére hihetetlen pályafutással büszkélkedhet. Az érettségi után, 18 évesen debütált az aradi Nemzeti Színházban, 21 évesen pedig már a Magyar Állami Operaházban játszotta sorra a főszerepeket. Nemzetközi kiugrására 2007-ben a Cardiff-i Énekversenyen került sor, ahol döntősként Carlo Rizzi vezényletével mutatkozott be. Egy évvel később már a londoni Covent Gardenben énekelt, 2009-ben pedig a müncheni Bayerische Staatsoper társulatának tagja lett. Molnár Leventéért versenyeznek a legnagyobb dalszínházak, így a fiatal bariton folyamatosan járja a világot. Az elmúlt években Berlinben, Bécsben, Bordeaux-ban, Münchenben, Londonban, Tokióban, New Yorkban és Madridban is meghódította az operaszínpadokat, dolgozott például Juan Diego Florezzel és Rost Andreával, valamint Marco Armiliato, Ascher Fisch, Zubin Mehta és Kent Nagano világhírű karmesterekkel. Molnár Levente naptára 2018-ig megtelt felkérésekkel. Jelenleg Londonban, a Royal Operaházban énekel.

További információ:

http://leventemolnar.com/hu/

https://www.facebook.com/LeventeMolnarOperaSingerOfficial

http://www.opera.hu/hu/tarsulat/szemely/Molnar_Levente