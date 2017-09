Likó Marcellel folytatódik a Lemezjátszó programsorozat







A Vad Fruttik énekese, Likó Marcell lesz a Lemezjátszó programsorozat vendége szeptember 7-én a B32 Galéria és Kultúrtérben. A tavasszal indult estek lényege, hogy kultikus albumokat hallgathat meg a nagyközönség bakeliten, majd Horváth Gergely, a Petőfi Rádió egykori vezetője egy olyan ismert zenésszel beszélget, akinek sokat jelent a lejátszott lemez. Az őszi folytatásban Likó Marcell a Radiohead OK Computer korongját szakérti.

A Lemezjátszó programsorozat még tavasszal indult Prieger Zsolttal, később vendégeskedett Harcsa Veronika és Vitáris Iván is. A rendezvény célja, hogy a könnyűzene meghatározó formátuma, az album méginkább visszanyerje népszerűségét. A szervezők számára az is fontos, hogy a lemezek kulturális értékét szórakoztató formában, egy nyilvános beszélgetés keretében, a szakma elismert képviselőivel mutassák meg. Ezért igyekeztek a rock ’n’ roll történelem legnagyobbjaitól a legfontosabb lemezeket kiválogatni. A programsorozat nívóját Horváth Gergely, a Petőfi Rádió hajdani vezetője, a Kultúrfitnesz című műsor vezetője biztosítja, aki a hazai könnyűzenei élet sztárjaival az adott lemez koncepciójáról, háttértörténetéről beszélget.

A nyári szünet után most visszatér a Lemezjátszó, és szeptember 7-én a Radiohead OK Computer albumát lehet meghallgatni, és Likó Marcell, a Vad Fruttik énekese értekezik róla. Ősszel még vendég lesz Szekeres András, Milkovics Mátyás, Petruska András és Kiss Tibi is.

A B32 Galéria és Kultúrtér valamint a Fülesbagoly blog által szervezett programsorozaton nagy hangsúlyt fektetnek a hangzásra is. A bakeliteket az Audio-Technica LP5 lemezjátszóján pörgetik, és kimondottan ezekre az alkalmakra a hallgatóságot körbeépítik KV2 Audio hangfalakkal, melyek valósághűen adják vissza az eredeti hang minőségét és dinamikáját. A Lemezjátszó programsorozat estjeire a belépés 500 forint.

