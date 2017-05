Saját életükről forgattak klipet a Baron Mantis tagjai







Magyarország legütősebb rockandroll duója, a Baron Mantis új klippel jelentkezett, ami még a debütáló lemezükön található Enter the Baron című dalhoz készült. Aki már látta a két férfibikát élőben, tudhatja, hogy nem kell 4-5 fő egy színpad feldarabolásához. Most ért véget a Hiperkarmával közös országos turnéjuk, és érkeznek a fesztiválos fellépések.

A Baron Mantis azzal lepte meg tavaly a már mindent látott és hallott zenei szakmát, hogy a legénységük két fővel lépett a színre: Davey Mantis énekes-gitáros, zene/szövegíró és Victor Mantis dobos-vokalista. Mi sülhet ki ebből, tehették fel a kérdést a szkeptikusok, de a választ hamar megkaphatták: az azonnal ható dallamokkal, kiváló témákkal, agyas szövegekkel felvértezett rockandroll duó rögtön odacsapatt debütáló lemezével. Bár javában készül a második korongjuk, ami ősszel ki is jön, most még az első album egyik dalához, az Enter the Baronhoz készítettek klipet a Cseh Tamás Program támogatásával.

- A videó bemutatja, hogy kik voltunk, mivé szerettünk volna válni, és mik lettünk – mondta Davey Mantis. – Victor például egy vidéki tojás vállalkozást üzemeltető családból érkezett. Én sok sportban kipróbáltam magam, jelenleg egy multinál dolgozom. Ezeket mind-mind visszaadja a képi világ.

A Baron Mantis nemrég fejezte be országos turnéját a Hiperkarmával, és már érkeznek is a nyári fellépések. Legközelebb a Várkert Bazárban zenélnek A Zene Ünnepén június 21-én, és ott lesznek egy rakás fesztiválon, köztük a Szigeten, a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Campus Fesztiválon és a Művészetek Völgyében.

Baron Mantis – Enter the Baron

https://www.youtube.com/watch?v=Dghg96Hx5PA&feature=youtu.be

Részletek:

www.facebook.com/baronmantis