Down For Whatever új klipp

White Light” címmel jelent meg még tavasszal a budapesti Down For Whatever első nagylemeze, most pedig egy új klipjük született a „Let Me In” című számhoz, melyben testközelből láthatjuk a koncertjeik előtti és közbeni pillanatokat.

“Ez a dal annyira friss, hogy majdnem lemaradt a lemezről, mivel éjszakákat ültem a zenén és csak nem akart megszületni a szöveg – mesélte Diószegi Kiki, énekes. – Aztán egyszer idegből nekiestem és hirtelen kigurult, majd az egyik kedvencünk lett az albumról! A klip a lemezbemutatónk és az Eskimo Callboy-jal közös A38-as koncertünk részleteiből állt össze. Pont úgy, ahogy mi megéltük ezeket a bulikat…”

A klipben egyébként már a Down For Whatever új basszusgitárosa, Czink Zsombor látható, az Eskimo Callboy tagjai és a tomboló közönség mellett.

Down For Whatever – Let Me In