Kultikus bakeliteket kommentálnak a hazai könnyűzene nagyjai









Lemezjátszó címmel egy különleges rendezvénysorozat indul Budapesten, a B32 Galéria és Kultúrtérben. Havi két alkalommal kultikus albumokat hallgathat meg a nagyközönség bakeliten, majd Horváth Gergely, a Petőfi Rádió egykori vezetője egy olyan ismert zenésszel beszélget, akinek sokat jelent a lejátszott lemez. Az első alkalommal, április 11-én David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars albuma kerül terítékre, és Prieger Zsolt értekezik róla.

A Lemezjátszó programsorozat célja, hogy a könnyűzene meghatározó formátuma, az album méginkább visszanyerje népszerűségét. A szervezők számára az is fontos, hogy a lemezek kulturális értékét szórakoztató formában, egy nyilvános beszélgetés keretében, a szakma elismert képviselőivel mutassák meg. Ezért igyekeztek a rock ’n’ roll történelem legnagyobbjaitól a legfontosabb lemezeket kiválogatni. A programsorozat nívóját Horváth Gergely, a Petőfi Rádió hajdani főszerkesztője, a Kultúrfitnesz című műsor vezetője biztosítja, aki a hazai könnyűzenei élet sztárjaival az adott lemez koncepciójáról, háttértörténetéről beszélget.

Az első est április 11-én lesz, ekkor David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars albumát lehet meghallgatni, és Prieger Zsolt, az Anima Sound System zenei agya értekezik róla. A második zenehallgatás április 19-én következik, a Nirvana Nevermind lemeze kerül terítékre, és Harcsa Veronika beszélget az albumról Horváth Gergellyel.

A B32 Galéria és Kultúrtér valamint a Fülesbagoly blog által szervezett programsorozaton nagy hangsúlyt fektetnek a hangzásra is. A bakeliteket az Audio-Technica LP5 lemezjátszóján pörgetik, és kimondottan ezekre az alkalmakra a hallgatóságot körbeépítik KV2 hangfalakkal, melyek valósághűen adják vissza az eredeti hang minőségét és dinamikáját. A Lemezjátszó programsorozat estjeire a belépés ingyenes, ám regisztrációhoz kötött.

