Koreai táncos szekcióval bővül idén Magyarország legnagyobb hip hop versenye







Koreai táncos szekcióval bővül idén a világhírű phoenixi Hip Hop Világbajnokság magyarországi döntője, a VI. Hungarian Hip Hop Dance Championship & K-Pop Festival, amely március 25-én várja az érdeklődőket a budapesti Láng Sportcsarnokban.

A magyar csapatok hónapok óta készülnek a magyarországi megmérettetésre, hiszen a verseny győzteseinek jutalma, hogy Magyarországot képviselve szállhatnak versenybe a világ legnézettebb és legmagasabb színvonalú Hip Hop Világbajnokságán, a World Hip Hop Dance Championship-en – tájékoztatták a magyar szervezők az MTI-t.

A megszokott kategóriákon túl idén az egyre népszerűbb K-pop (koreai pop) cover dance kategóriában is indulhatnak a magyar versenyzők. Ennek lényege, hogy a csapatoknak koreai popzenék klipjeit kell pontosan lemásolniuk, mind a koreográfia, mind a ruhák tekintetében.



A K-pop kategórián túl a március 25-i versenynap záróeseménye a Koreai Kulturális Központ közreműködésével megvalósuló K-pop Music Awards gálaműsor lesz.

A rendezvényen debütál Magyarország első, tizenévesekből álló profi hip-hop válogatottja, amelynek tagjai annyira bíznak a sikerben, hogy már meg is vették a repülőjegyeket az augusztusi amerikai világbajnokságra.

A budapesti verseny színvonalát növeli a profi nemzetközi táncosokból álló zsűri, köztük Ja Ja Leviner, aki a Magyarországon is műsorra tűzött Amerika legjobb tánccsapata című televíziós tehetségkutató egyik kiemelkedő figurája volt.

“Egyre jobban megértik az emberek, hogy a hip hop kultúra értéket képvisel, nevel, személyiséget fejleszt a lehető legtermészetesebb módon” idézi a közlemény Barta Viktóriát, a budapesti esemény szakmai igazgatóját, aki szerint a hip hop egyre inkább válik Magyarországon szubkultúrából tömegeket megmozgató szenvedéllyé.

A World Hip Hop Dance Championshipen már többször szerepelt magyar csapat szép eredménnyel. A 72 induló felnőtt csapatból először a 23. majd a 26. helyet szerezték meg a magyarok. A cél idén is a középdöntőbe jutás lesz.(mti)