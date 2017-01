A Kodály Zoltán-emlékév megnyitásával emlékeztek a magyar kultúra napjára a bécsi magyarok a Collegium Hungaricum kultúrintézetben csütörtökön.







Kodály Zoltán zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából Kodály emlékévet tartanak 2017-ben.

A bécsi ünnepi koncert programján Kodály Zoltán művei mellett, Bartók Béla, Lajtha László és Orbán György darabjai is szerepeltek, valamint Fekete Gyula Karafiáth Orsolya kortárs költő verseihez készült dalciklusa is felcsendült. Meláth Andrea Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekesnő Szabó Ferenc János zongorakíséretével énekelt dalokat.



L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő köszöntőbeszédében hangsúlyozta: az unió csak akkor lehet stabil, ha identitása az erős nemzetállamok együttműködésére épül, mert azok jelentik Európa immunrendszerét. “A tét óriási, s az lesz a kérdés, hogy döntéseinket és tetteinket meg fogják-e vitatni dédunokáink, és ha igen, milyen nyelven teszik” – mondta L. Simon László és hozzátette: “remélem, ha majd lenézünk rájuk, láthatjuk, hogy magyarul teszik ezt, Magyarországon, a mi keresztény Európánk közepén”.

L. Simon László az MTI-nek azt mondta: a mai nap üzenete, hogy az ausztriai magyaroknak is fontos az identitás, a magyarság megőrzése és a nyelv megtartása. Hozzátette: a magyar konzervatív keresztény örökség megtartása záloga lehet a megmaradásnak.

Fekete Gyula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese az eseményen tartott beszédében elmondta: a magyar zenei hagyomány, amelynek része Kodály Zoltán, Bartók Béla, Petrovics Emil, Ligeti György is, megerősödött, stabil része a világzene történetének.

Fekete Gyula az MTI-nek arról beszélt, hogy a Kodály-év keretein belül lesz még lehetőség a zeneszerző műveit hallgatni Bécsben.

Perényi János bécsi magyar nagykövet köszöntőjében elmondta: a magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit jelent magyarnak lenni és mit jelentenek a gyökereink.

A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

kgs \ hgp