Újra jön az Offspring!

Az Offspring is fellép a Fezenen

A kaliforniai punkbanda zárja a könnyűzenei fesztivált

A székesfehérvári fesztiválon számos magyar fellépő mellett a Blind Guardian és a Therion is koncertet ad majd.

Az idén húsz éve futó Fezen fesztivál sztárvendége Alice Cooper lesz, de a kaliforniai punk kedvelői sem maradnak majd hallgatnivaló nélkül: a magyar énekessel működő Ignite mellett az Offspring is fellép a székesfehérvári rendezvényen. A Kids Aren’t Alright, az Original Prankster és a Pretty Fly (For a White Guy) mellett még számos slágerre és klasszikus dalra számíthatnak a látogatók. A fesztiválon fellép még a Therion, a Saxon és a Blind Guardian is, nem is beszélve a számos hazai előadóról – a jubiláló Fezenen ott lesz az Alvin és a mókusok és a Paddy and The Rats is.



A ’90-es években eszmélő generáció Dexter Hollandékkal együtt küzdött az önbecsüléséért, nézett szembe rossz szokásaival, és keresett valamit, amiben hihet. Azaz: ‘Self Esteem’, ‘Bad Habit’, ‘Something to Believe In’ és még sorolhatnánk a slágereket, amik még ma is sűrűn előkerülnek. De a The Offspring nem egy múltban ragadt zenekar, most is aktívan, friss energiákkal alkotnak. Jelenleg éppen tizedik stúdióalbumukat készítik, és a kritikusok szerint sem ugyanazt az albumot írják újra és újra. Az sem véletlen, hogy az eddigi lemezeikből már több mint 40 millió darabot adtak el világszerte.