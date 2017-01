The Big Bunny Hall Swinger Clubban: esküvők után lemez és klip







Négy számos kislemezt jelentet meg Hotel Szocreál címmel a The Big Bunny Hall Swinger Club január 21-én. Aznap jól be is mutatják az anyagot a Gozsdu Manó Klubban, Csongor Bálint társaságában.

Az utóbbi időben kissé eltűnt a swing-punk szextett, lévén, hogy három tagjuk is megházasodott és még egy baba is született, most viszont tett a csapat arról, hogy ismét témát szolgáltassanak. A pimasz humoráról, elegáns megjelenéséről és remek partimuzsikájáról ismert The Big Bunny Hall Swinger Club egy 4 számos kislemezzel jön ki január 21-én Hotel Szocreál címmel. A címadó dal a Subscribe-ból ismert, most a USEME-vel tündöklő Csongor Bálinttal készült, így a számhoz készült zsírúj klipben is felbukkan az énekes.

- A klipdal a mai urbánus életformát festi le, azt hogy hogyan élnek az emberek a panelházak és társasházak bezárt világában egymás hegyén-hátán, de mégis magányosan – árulta el Balog Gábor, az együttes pozanosa. – A próza szándékosan úgy lett megírva, hogy míg a zenekar ezt a témát ironikusan, görbe tükröt állítva a hallgató elé, egy menő art deco szálloda marketing manager szemszögéből közelíti meg és arra buzdít, hogy minél többen térjenek be a hotel vendégszerető falai közé, addig Bálint könyörtelenül és mellébeszélés nélkül meséli el, hogyan is néz ki manapság valójában ez a panel-szimbiózis. Ez a párhuzam képileg is visszaköszön.

A klip operatőre Szabó Z volt, a forgatási helyszíneket Százhalombattán találták meg. Részben a kulturális központ adott otthont a felvételekhez, részben egy panelház alagsora, illetve a zenekar egyik tagjának otthona. A lakás a rajongók számára ismert lehet korábbi fotósorozatainkból. Ezen kívül két remek táncos is szerepel a klipben, akik mint a hotel alkalmazottjai jelennek meg és perdülnek táncra “munka” közben.

A kislemez bemutatása a megjelenés napján, azaz január 21-én lesz a Gozsdu Manó Klubban, ahol színpadra penderül a mi Bálintunk is. Előzenekar a Swing Business. A koncert előtt-után a kislemez fizikai formában is megvásárolható.

